K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 94: Drama im Park
22 Min.Folge vom 27.03.2022Ab 12
Die Kommissare werden zu einem Spielplatz gerufen. Ein fünfjähriges Mädchen wurde vor den Augen seiner Mutter entführt. Am Tatort finden die Ermittler Kleidung der Kleinen. Eine Augenzeugin bringt die Ermittler auf die Spur des möglichen Täters. Er war zur Tatzeit im Park. Hat er das kleine Mädchen entführt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1