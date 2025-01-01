K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 96: Gefährliche Verabredung
22 Min.Ab 12
Ein Mann hat versucht, eine junge Joggerin im Park zu vergewaltigen. Mithilfe eines Phantombilds wird der Täter schnell gefasst, aber der behauptet, er war mit der Joggerin über das Internet zum anonymen Sex im Park verabredet, und kann dies mit einer E-Mail beweisen. Doch die Joggerin bleibt bei ihrer Aussage. Wer wollte die junge Frau zum Vergewaltigungsopfer werden lassen?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1