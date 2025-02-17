Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Verzweifelter Liebesbeweis

SAT.1Staffel 7Folge 128vom 17.02.2025
Verzweifelter Liebesbeweis

Verzweifelter LiebesbeweisJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 128: Verzweifelter Liebesbeweis

22 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12

Tatort: Milieu. Als eine Prostituierte tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf einen Stammfreier - dafür sorgen ihre Kolleginnen. Die Tote soll ihn gnadenlos abgezockt haben. Als die Kommissare den verheirateten Mann zur Rede stellen, bekommen sie eine entscheidende Information: Die Prostituierte wollte aussteigen, da sie von ihm schwanger war. Musste sie wegen ihrer Schwangerschaft und dem damit verbundenen Ausstieg sterben?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen