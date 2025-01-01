Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Vorübergehend vermögend

SAT.1Staffel 7Folge 1
Vorübergehend vermögend

Vorübergehend vermögendJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1: Vorübergehend vermögend

22 Min.Ab 12

Ein groß angelegter Drogendeal eskaliert: Verkäufer und Abnehmer erschießen sich gegenseitig. Als die Kommissare am Tatort ankommen, finden sie vier Leichen, aber keine Spur von Geld oder Drogen. Sie ermitteln den Halter eines Wagens, der in Nähe gesehen wurde, und tatsächlich die DNA-Spuren bestätigen: Er war mit einem Freund unmittelbar am Tatort. Doch die Kommissare sind nicht die Einzigen, die ihnen auf der Spur sind, auch die Hintermänner des Drogendeals haben sie im Visier.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen