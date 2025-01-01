Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexaffären einer Mutter

SAT.1Staffel 7Folge 9
Sexaffären einer Mutter

Sexaffären einer MutterJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 9: Sexaffären einer Mutter

22 Min.Ab 12

Eine alleinerziehende Mutter verschwindet spurlos aus ihrer Wohnung und lässt ihr kleines Kind zurück. Es gibt Hinweise auf ein Gewaltverbrechen - Nachbarn und der Vater der Kleinen behaupten, dass die junge Frau ständig wechselnde Liebhaber hatte. Und tatsächlich deutet alles darauf hin, dass es einen neuen Mann im Leben der Vermissten gibt. Hat sie ihr Kind für die neue Liebe im Stich gelassen oder wurde sie verschleppt und sogar ermordet?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen