K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Tod trampt mit

SAT.1Staffel 7Folge 5
Der Tod trampt mit

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 5: Der Tod trampt mit

23 Min.Ab 12

Eine männliche und eine weibliche Leiche werden im Wald gefunden - amerikanische Rucksacktouristen. Die Kommissare ermitteln in der Jugendherberge, in der die Toten zuletzt übernachtet haben und treffen dort auf den Ex-Freund der Amerikanerin. Hat der Verlassene das neue Paar aus Eifersucht getötet? Kurz darauf wird in dem Wald eine weitere Frauenleiche gefunden. Auch diese Rucksacktouristin hat zuletzt in der Jugendherberge übernachtet. Kommissar Ritter ermittelt undercover ...

