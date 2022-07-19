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K 11 - Kommissare im Einsatz

Die drei Gebote

SAT.1Staffel 7Folge 8vom 19.07.2022
Die drei Gebote

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 8: Die drei Gebote

23 Min.Folge vom 19.07.2022Ab 12

Tod eines Sektenmitglieds - ein junges Mädchen wurde in einer Badewanne ertränkt. Trotz der strengen Ablehnung der Gemeinschaft von Drogen und Sex war die Tote schwanger. Kommissar Ritter ermittelt undercover in der Sekte: Ihr Anführer und seine Assistentin geraten schnell unter Verdacht. Zwingen sie die Mädchen aus der Wohngruppe zu perfiden Sexspielen?

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