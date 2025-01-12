Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 7Folge 6vom 12.01.2025
Folge 6: Blutdiamanten

22 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12

Ein Juwelier wird überfallen und ausgeraubt. Als die Kommissare am Tatort eintreffen, flüchten zwei Männer. Einer der beiden kann entkommen, der andere stirbt auf der Flucht im Schusswechsel. Im Geschäft liegt der Juwelier - erschossen, er hat illegal mit Rohdiamanten gehandelt. Musste er deshalb sterben?

