K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 11: Lotterieschein in den Tod
23 Min.Ab 12
Eine vierköpfige Tippgemeinschaft gewinnt den Jackpot, doch der zuständige Mitspieler hat den Tippschein nicht abgegeben. Kurz darauf ist er tot. Laut Lotteriezentrale wurde der Gewinn zuvor an ihn ausgezahlt, das Geld ist jedoch verschwunden. Als die Kommissare der Wahrheit auf die Spur kommen, stirbt ein zweites Mitglied der Tippgemeinschaft ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1