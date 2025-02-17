K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 129: In der Falle
23 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12
Die Kommissare wollen bei einer Drogenübergabe die Hintermänner eines Drogenrings fassen. Zwischenbilanz: Die Hintermänner flüchten, lediglich den Koffer mit dem Rauschgift haben die Kommissare, ein SEK-Mann wird erstochen und Robert Ritter wird entführt. Auch Alexandra Rietz gerät bald darauf in die Fänge der Drogenbosse, die mit ihr und Ritter den Koffer erpressen wollen. Doch die Entführer haben die Rechnung ohne Michael Naseband gemacht ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1