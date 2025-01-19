K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 27: Ein exklusiver Zeuge
22 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12
Ein Obdachloser beobachtet einen Mord und verständigt die Polizei - der Täter ist ein gesuchter Auftragskiller. Als ein Mordversuch auf den Obdachlosen verübt wird, nehmen ihn die Kommissare in Schutzhaft. Kurz darauf verschwindet der Zeuge spurlos - ist er doch dem Killer zum Opfer gefallen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
