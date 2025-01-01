K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 31: Schmerzliche Erinnerung
22 Min.Ab 12
Ein Paar wird von zwei Unbekannten überfallen: Die Frau stirbt noch am Tatort, der Mann überlebt schwer verletzt und verliert sein Gedächtnis. Nur langsam kehrt seine Erinnerung zurück - er scheint den Täter persönlich zu kennen. Der Mann schuldete ihm und seiner Frau 30.000 Euro - wofür?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
