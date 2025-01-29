Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 7 Folge 64 vom 29.01.2025
Folge 64: Verratene Liebe

23 Min. Ab 12

Bei den Ermittlungen zu dem Mord an einer Sozialarbeiterin stoßen die Kommissare auf einen Stalker, der das Opfer verfolgt hat - doch die Sozialarbeiterin hatte ihren krankhaften Verehrer abblitzen lassen. Der Stalker behauptet allerdings, dass die Ermordete ein Doppelleben führte, denn neben ihrer sozialen Tätigkeit war sie Stripperin in einem Nachtclub. Wurde sie Opfer des Nachtlebens?

