K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 73: Das vergessene Mädchen
23 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen wird entführt, der Täter fordert 500.000 Euro. Die verzweifelten Eltern besorgen das Lösegeld, doch ein Unbekannter dringt ins Haus ein und stiehlt es. Wollte der Entführer das Risiko der Geldübergabe vermeiden? Obwohl er inzwischen das Geld zu haben scheint, lässt er das Mädchen nicht frei. Mit Hilfe einer Zeugenaussage gelingt es den Kommissaren, den mutmaßlichen Täter zu ermitteln. Bevor sie ihn stellen können, hat er einen Autounfall und fällt ins Koma.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
