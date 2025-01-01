Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Betrogener Betrüger

SAT.1Staffel 7Folge 99
Betrogener Betrüger

Betrogener Betrüger

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 99: Betrogener Betrüger

21 Min.Ab 12

Brutaler Überfall auf einen Immobilienmakler. Die Täter schlagen den Mann bewusstlos und stehlen seinen Aktenkoffer. Alles deutet auf einen gezielten Überfall hin. Das Opfer behauptet jedoch, nichts Wertvolles bei sich gehabt zu haben. Von seiner Ehefrau erfahren die Kommissare schließlich, dass er gelogen hat. In seinem entwendeten Koffer befanden sich 50.000 Euro!

