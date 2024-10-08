K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 108: Geschwisterliebe
23 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12
Eine junge Prostituierte wird ermordet. Unter Verdacht: ihr letzter Freier. Der gibt zwar zu, neben der Toten mit einem Messer in der Hand aufgewacht zu sein, kann sich aber an nichts mehr erinnern. Eine Blutuntersuchung bestätigt, dass der Mann unter Drogen gesetzt wurde. Warum begeht jemand einen bestialischen Mord, nur um den Mann ins Gefängnis zu bringen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1