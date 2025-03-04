K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 18: Du sollst nicht töten
23 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12
Als ein Familienvater in einer Kirche ermordet aufgefunden wird, wartet auf die Kommissare ein äußerst schwieriger Fall. Die Indizien am Tatort sind wenig eindeutig, so dass ihnen die Suche nach dem Mörder erschwert wird. Doch als der Täter den Mord beichtet, keimt in ihnen die Hoffnung, den Fall endlich aufklären zu können. Doch sie haben die Rechnung ohne den Pfarrer gemacht. Der beharrt auf seiner Schweigepflicht und sagt kein Sterbenswörtchen ...
