K 11 - Kommissare im Einsatz

Muttergefühle

SAT.1Staffel 8Folge 20vom 10.01.2025
Muttergefühle

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 20: Muttergefühle

22 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12

Eine Mutter macht sich große Sorgen, als ihre Tochter nicht aus ihrem Australienurlaub zurückkehrt. Doch die Kommissare sehen zunächst keine Veranlassung, internationale Ermittlungen einzuleiten. Bis sich jedoch die Hinweise verdichten und sich herausstellt, dass die Tochter nie in Australien angekommen ist. Zudem finden Grass und Ritter in ihrer Wohnung einen Untermieter, der wegen Sexualdelikten vorbestraft ist. Hat er etwas mit ihrem Verschwinden zu tun?

