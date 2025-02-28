K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 5: Tödliche Geldgier
23 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12
Eine junge Frau verschwindet spurlos. Ihr Ehemann ist krank vor Sorge. Offenbar hatte die Vermisste brisante Informationen über illegale Giftmüllentsorgung im Unternehmen ihrer Schwiegereltern. Wurde sie beim Versuch einer Erpressung kaltblütig ermordet? Tatsächlich wird die Leiche der Vermissten in einem Giftmüllfass gefunden. Haben die Schwiegereltern die Mitwisserin aus dem Weg geräumt, um weiter ihren illegalen Geschäften nachzugehen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1