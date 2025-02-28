Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 5vom 28.02.2025
23 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12

Eine junge Frau verschwindet spurlos. Ihr Ehemann ist krank vor Sorge. Offenbar hatte die Vermisste brisante Informationen über illegale Giftmüllentsorgung im Unternehmen ihrer Schwiegereltern. Wurde sie beim Versuch einer Erpressung kaltblütig ermordet? Tatsächlich wird die Leiche der Vermissten in einem Giftmüllfass gefunden. Haben die Schwiegereltern die Mitwisserin aus dem Weg geräumt, um weiter ihren illegalen Geschäften nachzugehen?

