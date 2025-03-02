Liebe geht durch den MagenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 12: Liebe geht durch den Magen
23 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12
Ein Restaurantkritiker stirbt unerwartet an vergiftetem Essen in einem Gourmet-Tempel. Wollte sich der Koch wegen einer vernichtenden Kritik rächen? Doch kurz darauf wird er selbst Opfer eines Giftanschlags. Die Kommissare finden heraus, dass nicht das Essen im Restaurant, sondern der Wein vergiftet war. Nun führt die Spur zu einem zwielichtigen Winzer, der aber jede Beteiligung an den Anschlägen abstreitet. Können die Kommissare den Giftmörder stellen, bevor er wieder zuschlägt?
