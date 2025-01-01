Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Teenager im Sexsumpf

SAT.1Staffel 8Folge 8
Teenager im Sexsumpf

Teenager im SexsumpfJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 8: Teenager im Sexsumpf

22 Min.Ab 12

Ein Junge stiehlt Gerrit Grass die Geldbörse. Der Kommissar bekommt den Taschendieb zu fassen und staunt nicht schlecht: Sein ganzer Rucksack ist mit Diebesgut gefüllt. Der Vater des Jungen ist ratlos - warum stiehlt sein Sohn? Die Kommissare erfahren, dass der Junge von einem anderen Teenager erpresst wird. Muss der Schüler für ihn stehlen? Diese Spur führt die Ermittler zu einem dunklen Geheimnis der Freundin des Vaters ...

