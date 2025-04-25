Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Abgründe der Lust

SAT.1Staffel 8Folge 109vom 25.04.2025
Abgründe der Lust

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 109: Abgründe der Lust

23 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12

Ein Geschäftsmann wird tot in seinem Pool gefunden. Die Todesursache ist eine Überdosis K.O.-Tropfen. Zunächst führen alle Spuren ins Rotlichtmilieu. Wurden dem Bauunternehmer seine Liebesabenteuer mit Prostituierten zum Verhängnis? Doch auch der Geschäftspartner des Ermordeten treibt ein falsches Spiel. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: Können sie eine Prostituierte des Mordes überführen oder wurde der Geschäftsmann Opfer der dubiosen Machenschaften seines Partners?

