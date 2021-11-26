K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 109: Tod in der Blüte
23 Min.Folge vom 26.11.2021Ab 12
Eine junge Frau wird brutal ermordet. Immer und immer wieder wurde ihr in den Unterleib gestochen. Die Obduktion ergibt: Sie war im vierten Monat schwanger. Der Freund der Toten gerät unter Verdacht. Er ist abgebrannt und wollte seine Freundin zur Abtreibung zwingen. Ist der junge Mann wirklich zu so einer grausamen Tat fähig?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
