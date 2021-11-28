K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 111: Falsche Liebe
23 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 12
Taxifahrt in den Tod: Auf einem abgelegenen Parkplatz finden die Kommissare die Leiche eines Taxifahrers. Der Mann ist fast nackt und hat Würgemale am Hals. Offenbar hatte er kurz vor seinem Tod noch Sex, vermutlich mit seinem Mörder. Die Hinweise am Tatort deuten auf eine Vergewaltigung hin. Was ist in der Nacht auf dem Parkplatz geschehen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1