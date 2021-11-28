K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 113: Die Schwarze Witwe
23 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 12
Es taucht ein Toter mit der Leidenschaft für Internetbekanntschaften auf. Der erste Verdacht: sein letztes Date. Kennt die Frau den Mörder? Oder ist sie es selbst? Im anonymen Netz müssen die Kommissare die Frau unter tausenden aufspüren.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1