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K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Schwarze Witwe

SAT.1Staffel 8Folge 113vom 28.11.2021
Die Schwarze Witwe

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 113: Die Schwarze Witwe

23 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 12

Es taucht ein Toter mit der Leidenschaft für Internetbekanntschaften auf. Der erste Verdacht: sein letztes Date. Kennt die Frau den Mörder? Oder ist sie es selbst? Im anonymen Netz müssen die Kommissare die Frau unter tausenden aufspüren.

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