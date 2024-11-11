Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Jagd auf den Henker

SAT.1Staffel 8Folge 116vom 11.11.2024
Folge 116: Jagd auf den Henker

23 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12

Die Kommissare jagen einen wahnsinnigen Serienmörder. Seine Opfer: immer Frauen, immer blond. Seine Morde: grauenvoll und langsam. Der Killer spielt ein krankes Spiel: Er kündigt seine Morde an, lässt den Kommissaren aber keine Zeit, die Frauen zu retten. Dann der Schock als er den nächsten Hinweis schickt: Dieses Mal kennen die Kommissare sein nächstes Opfer ...

