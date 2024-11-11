K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 116: Jagd auf den Henker
23 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12
Die Kommissare jagen einen wahnsinnigen Serienmörder. Seine Opfer: immer Frauen, immer blond. Seine Morde: grauenvoll und langsam. Der Killer spielt ein krankes Spiel: Er kündigt seine Morde an, lässt den Kommissaren aber keine Zeit, die Frauen zu retten. Dann der Schock als er den nächsten Hinweis schickt: Dieses Mal kennen die Kommissare sein nächstes Opfer ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1