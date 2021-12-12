K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 21: Todesschüsse auf Rietz
23 Min.Folge vom 12.12.2021Ab 12
Kommissarin Rietz wird nachts in ihrer Wohnung von einem maskierten Täter überfallen. Der Einbrecher droht, sie umzubringen, sollte sie in einem alten Fall neue Ermittlungen anstellen.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1