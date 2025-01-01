K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 37: Falscher Alarm
23 Min.Ab 12
In einer Firma wurde absichtlich Feueralarm ausgelöst. Als alle Angestellten das Gebäude verlassen hatten, räumte der Täter den Tresor der Buchhaltung aus. In mühsamer Kleinarbeit überprüfen die Kommissare alle Mitarbeiter der Firma, doch der Verdacht fällt auf den zwielichtigen Hausmeister. Noch bevor seine Schuld eindeutig geklärt werden kann, stirbt er auf mysteriöse Weise bei einem Brand seiner Wohnung. Musste der Hausmeister sterben, weil er den wahren Täter beobachtet hat?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1