K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 40: Der Tod in dir
23 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12
Ein Student bricht auf der Straße tot zusammen. Todesursache ist ein geplatztes Päckchen Heroin in seinem Magen. Sein Mitbewohner gesteht, dass sie beide dazu gezwungen wurden, in ihren Körpern Drogen aus Marokko nach Deutschland zu schmuggeln. Als Druckmittel haben die Täter die Freundinnen der Studenten entführt. Können die Kommissare die Mädchen retten?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1