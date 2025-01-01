Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Todgeweihte Söhne

SAT.1Staffel 8Folge 50
Todgeweihte Söhne

Folge 50: Todgeweihte Söhne

23 Min.Ab 12

Bombendrohung im K 11: Ein junger Mann droht, sich selbst in die Luft zu sprengen, wenn die Kommissare nicht seinen verschwundenen Vater finden. Während Kommissar Naseband mit dem jungen Mann im Büro festsitzt, suchen die Kollegen fieberhaft nach seinem Vater. Doch der ist längst tot. Mit einem Trick versuchen die Ermittler nun, den jungen Erpresser zu überlisten. Doch der Plan geht schief und plötzlich steht Kommissar Naseband mitten in der Schusslinie ...

