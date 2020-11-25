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K 11 - Kommissare im Einsatz

Geheimnis eines Vergewaltigers

SAT.1Staffel 8Folge 57vom 25.11.2020
Geheimnis eines Vergewaltigers

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 57: Geheimnis eines Vergewaltigers

23 Min.Folge vom 25.11.2020Ab 12

Ein Mann wurde in einem Hotelzimmer qualvoll ermordet. Wie sich herausstellt, war er ein gesuchter Serieneinbrecher und brutaler Vergewaltiger. Die Kommissare glauben an einen Mord aus Rache und untersuchen die Motive aller Vergewaltigungsopfer. Doch auch die Hotelbesitzer verhalten sich verdächtig. Zudem hatte der Tote einen Komplizen, mit dem es vor dem Mord möglicherweise zu einem Streit kam. Können die Kommissare unter all diesen Verdächtigen den wahren Mörder entlarven?

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