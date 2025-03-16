Zum Inhalt springenBarrierefrei
Umzug einer Leiche

SAT.1Staffel 8Folge 62vom 16.03.2025
Folge 62: Umzug einer Leiche

22 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12

Als Möbelpacker in Umzugskartons die Leiche einer jungen Frau finden, sind sie fassungslos. Beim Verhör geben sie an, die Tote nicht zu kennen - doch die Kommissare finden schnell heraus, dass die Angestellten der Umzugsfirma lügen. Die junge Frau hatte für ihre Schwester den Umzug organisiert und hatte kurz vor ihrem Tod einen heftigen Streit mit den Möbelpackern. Zudem ist der Inhaber der Umzugsfirma einschlägig vorbestraft. Kann ein DNA-Test die Verdächtigen entlasten?

