K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 64: Rettet Celina
23 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
In einem Einkaufscenter verschwindet ein kleines Mädchen spurlos. Die Mutter glaubt, dass ihre Tochter entführt wurde. Als die Kommissare bei ihren Ermittlungen auf der Überwachungskamera einen Mann mit einem Mädchen an der Hand entdecken, das der Vermissten zum Verwechseln ähnlich sieht, erhärtet sich der Verdacht der Entführung. Zudem leidet das Kind an einer schweren Krankheit und benötigt dringend Medikamente. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1