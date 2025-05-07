Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Feind in den eigenen Reihen

SAT.1Staffel 8Folge 65vom 07.05.2025
Feind in den eigenen Reihen

22 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12

Ein Verdächtiger wird während der verdeckten Ermittlung erschossen, vom Täter fehlt jede Spur. Der Vater des Toten bringt zusätzlich Unruhe in die Ermittlungen, als er der Polizei die Schuld am Tod seines Sohnes gibt und Rache schwört. Wenig später entkommen die Kommissare nur knapp einem Anschlag. Sie suchen fieberhaft nach dem Täter. Und tatsächlich: Ein Fahnder, der an dem Undercover-Einsatz beteiligt war, gerät unter Verdacht. Hat er den jungen Mann getötet?

