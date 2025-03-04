Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 82vom 04.03.2025
Folge 82: Wahre Lügen

23 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12

Eine Frau wird auf einer Kostümparty mit KO-Tropfen betäubt und brutal vergewaltigt. Sie kann sich nur verschwommen an einen Mann mit Faschingsmaske erinnern. Trotzdem erkennt sie ihren Peiniger in der Verbrecher-Kartei. Er ist vorbestraft. Schon einmal versuchte er, sich an einer Frau zu vergehen. Doch dieses Mal streitet der Mann alles ab. Er ist mittlerweile Vater eines sechsjährigen Sohnes und hat ein Alibi. Wem glauben die Kommissare?

