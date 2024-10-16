K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 90: Spur des Todes
22 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12
Amoklauf in einer Universität: Die Bibliothekarin der Uni setzt den Notruf ab. Sie ist für die Kommissare die einzige Verbindung ins Gebäude. Am Telefon müssen die Ermittler das Massaker machtlos mit anhören. Als sie das Gebäude endlich stürmen können, ist der Amokläufer verschwunden. Er hat eine Spur aus Blut hinterlassen. Die Hetzjagd beginnt. Wird der Täter weitere Unschuldige töten?
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle Staffeln im Überblick
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1