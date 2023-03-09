Vorsicht, Betrug: Die miesen Maschen beim Online-KaufJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 5: Vorsicht, Betrug: Die miesen Maschen beim Online-Kauf
47 Min.Folge vom 09.03.2023Ab 12
Der Onlinemarkt für Kleinanzeigen wächst rasant. Rund 64 Millionen Deutsche nutzen regelmäßig solche Portale und hoffen auf ein Schnäppchen. Doch dieser Handel birgt Gefahren: von Angeboten unter falschem Namen über Identitäts-Klau bis zu Zahlung ohne Lieferung. Wir zeigen, wie ein Käufer von Kopfhörern bei Kleinanzeigen zum Betrugsopfer wurde. Was tun die Plattformen? Wie hilft die Polizei? Das K1 Magazin klärt auf und Kabel Eins-Experte Peter Giesel gibt Tipps, worauf Kunden achten sollten.
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins