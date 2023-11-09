Motorradeskorte: Der ungewöhnliche Beruf bei der BundeswehrJetzt kostenlos streamen
Folge 37: Motorradeskorte: Der ungewöhnliche Beruf bei der Bundeswehr
45 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 12
Die Truppen der Bundeswehr sind weltweit im Einsatz. Doch es gibt auch speziell ausgebildete Soldatinnen und Soldaten, die in der Heimat wichtige Aufgaben übernehmen. Der Job der Motorrad-Eskorte der Feldjäger ist ungewöhnlich und anspruchsvoll! Wenn sie als Geleit bei Staatsempfängen im Einsatz ist, zählt absolute Präzision. Das K1 Magazin begleitet die Eskorten-Fahrer bei ihrer Ausbildung.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
