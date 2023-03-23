Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Bares für Gebrauchtes: Welche Online-Plattform bringt am meisten Geld?

Kabel EinsStaffel 2023Folge 7vom 23.03.2023
Bares für Gebrauchtes: Welche Online-Plattform bringt am meisten Geld?

Bares für Gebrauchtes: Welche Online-Plattform bringt am meisten Geld?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 7: Bares für Gebrauchtes: Welche Online-Plattform bringt am meisten Geld?

45 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 12

Diese Woche ist offizieller Frühlingsanfang. Jetzt ist Aufräumen und Ausmisten angesagt! Zuhause türmen sich Kleidung und technische Geräte, die wir nicht mehr brauchen. Doch wohin mit all den Sachen? Auf Secondhand-Plattformen wie Momox, Rebuy und Co. können wir unsere Gebrauchtwaren zu Geld machen. Wo geht es am einfachsten und auf welcher Plattform bekommen wir am meisten Geld? Peter Giesel und das K1 Magazin finden es heraus und geben wichtige Tipps für den Verkauf.

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen