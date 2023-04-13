Der neue Reise-Trend: Mit dem Elektro-Camper in den UrlaubJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 9: Der neue Reise-Trend: Mit dem Elektro-Camper in den Urlaub
44 Min.Folge vom 13.04.2023Ab 12
Nicht nur Elektroautos werden immer mehr auf unseren Straßen, auch Elektro-Wohnmobile sind im Kommen. Wie gelingt der Urlaub mit elektrischem Antrieb? Wir schicken zwei Paare auf Testfahrt ans Meer und in die Berge. Wie weit kommen sie mit ihrer Akkuladung? Und wie gut klappt das Aufladen unterwegs? Der große E-Caravaning-Test im K1 Magazin.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
12
