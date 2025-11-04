Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Lichtgestalten

SAT.1Staffel 2Folge 100vom 04.11.2025
Lichtgestalten

LichtgestaltenJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 100: Lichtgestalten

23 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Lichtgestalten: Eine Frau wird im Wald erhängt aufgefunden. Vieles deutet auf einen Selbstmord hin, doch ein anonymer Hinweis führt zu einer Sekte. Wird der Undercover-Einsatz der Beamten glücken?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen