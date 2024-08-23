K11 - Die neuen Fälle
Folge 22: Die lebende Tote
22 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12
Die lebende Tote: Michael Naseband und Tim Stammberger werden zu einem Einbruch gerufen. Vor Ort treffen sie auf die Mieterin, die von einem Missverständnis spricht, sich aber in Widersprüche verstrickt.
