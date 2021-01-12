K11 - Die neuen Fälle
Folge 50: Blutmond
23 Min.Folge vom 12.01.2021Ab 12
Blutmond: Mysteriöse Gestalten in weißen Kutten entführen eine junge Frau vor den Augen ihrer Eltern. Runen, Steinkreise und okkulte Symbole tauchen im Wald auf.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen