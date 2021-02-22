Der schwarze GeistermannJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 66: Der schwarze Geistermann
23 Min.Folge vom 22.02.2021Ab 12
Der schwarze Geistermann: Auf einer Grusel-Tour finden Touristen auf einem Friedhof die Leiche einer jungen Frau. Ein mysteriöser schwarzer Geistermann soll die Tote auf dem Grab abgelegt haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, ANGST
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen