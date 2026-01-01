K11 - Die neuen Fälle
Folge 68: Leg nicht auf
23 Min.Ab 12
Leg nicht auf: Vor einem Hotel wird auf Menschen geschossen. Als Michael Naseband und Robert Ritter am Tatort eintreffen, wird klar, dass eine 36-Jährige im Visier eines Scharfschützen ist.
