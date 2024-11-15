K11 - Die neuen Fälle
Folge 84: Der Hammer-Fall
23 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Ein 16-Jähriger fährt Schlangenlinien mit einem Transporter. Als die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler das Fahrzeug nach einer wilden Verfolgungsjagd durchsuchen, geht es plötzlich um Mord! Denn im Laderaum befindet sich eine Leiche und der Teenager in Erklärungsnot ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen