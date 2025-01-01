K11 - Die neuen Fälle
Folge 87: Drohne des Schreckens
23 Min.Ab 12
Drohne des Scheckens: Beim Ausritt wird eine 17-jährige Reiterin von einer Drohne schwer verletzt, die gezielt als Waffe eingesetzt wurde. Das Mädchen scheint den Drohnenpiloten zu kennen ...
