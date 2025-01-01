K11 - Die neuen Fälle
Folge 90: Im Netz des Täters
23 Min.Ab 12
Im Netz des Täters: Eine Schülerin liegt nach einem Stromschlag bewusstlos in der Badewanne. War es Suizid? Mit Hilfe der Cybercrime-Spezialistin Sina Wolf decken die Kommissare Erschreckendes auf.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
