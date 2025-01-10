K11 - Die neuen Fälle
Folge 94: Mister Undercover
23 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12
Kommissar Philipp Stehler muss sich auf einem Laufsteg als Lederhosen-Model beweisen. Eine Anschlagsserie auf lokale Schönheitswettbewerbe nötigt den K11-Kommissaren diesen speziellen Undercover - Einsatz ab. Beim anstehenden Contest "Mister Heugabel" müssen sie den Täter inflagranti erwischen...
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen