K11 - Die neuen Fälle
Folge 95: Die Eisprinzessin
23 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12
Ein erfolgreicher Jugendtrainer liegt tot auf der Eisfläche. Alex Rietz und Robert Ritter stoßen auf ein Geflecht aus Neid, Drogen und vielen Verdächtigen!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen